Gazzetta dello Sport: “Palermo, tre colpi per Inzaghi. Ora caccia agli esterni e al vice Pohjanpalo”

Il Palermo è pronto a inaugurare ufficialmente la stagione 2026/27 con la partenza per il ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come scrive Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi potrà iniziare il lavoro con tre innesti di spessore già a disposizione: Hernani, Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, acquisti che hanno già innalzato il livello tecnico della rosa.

Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Hernani rappresenta un autentico jolly per il nuovo 4-2-3-1 del tecnico rosanero, grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli tra centrocampo e trequarti. Estevez garantirà equilibrio e intensità in mezzo al campo, mentre Cassandro offrirà duttilità, potendo essere impiegato sia da terzino che da difensore centrale. Il mercato del Palermo, però, è tutt’altro che concluso.





Come evidenzia ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il reparto che necessita maggiormente di rinforzi è quello degli esterni offensivi. Al momento l’unico esterno naturale è Johnsen, mentre dopo il definitivo raffreddamento della pista Zito Luvumbo, il Palermo ha riaperto il casting. I nomi più caldi sono quelli di Mattia Compagnon del Venezia ed Emanuele Rao del Napoli, senza escludere che nelle prossime settimane possano tornare d’attualità altri profili oggi considerati economicamente poco accessibili.

Per Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, un’altra priorità è l’acquisto di un vice Pohjanpalo. Tra i profili monitorati figurano Stefano Moreo del Pisa e Manuel De Luca, rientrato alla Cremonese dopo il prestito al Modena, anche se il Palermo continua a valutare diverse soluzioni per quel ruolo.

La Gazzetta dello Sport rivela inoltre un’altra suggestione di mercato. Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport riferisce infatti che tra i nomi valutati dalla dirigenza ci sono anche i fratelli Stiven e Cristian Shpendi. Il primo è di proprietà dell’Empoli, il secondo del Cesena. Il Palermo segue entrambi, ma l’eventuale investimento riguarderebbe soltanto uno dei due, con Stiven Shpendi che al momento sarebbe leggermente avanti nelle preferenze. Le richieste economiche di Empoli e Cesena, comprese tra i quattro e i cinque milioni di euro, rendono però l’operazione particolarmente impegnativa.

Infine, il club continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Tra gli esuberi figurano Brunori, Nikolaou, Diakité e Lund, mentre Claudio Gomes, inizialmente destinato a restare fuori dal ritiro, dovrebbe invece partire regolarmente con la squadra per il Trentino in attesa di definire il proprio futuro.