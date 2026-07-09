Escl. Ag. Azzi: «Nessun problema fisico. Non andrà al Palermo perché…»

A meno di clamorosi colpi di scena, Paulo Azzi non vestirà la maglia del Palermo. L’esterno, protagonista con il Monza nella passata stagione, vestirà quella del Modena. A giocare un ruolo nella scelta dei rosanero sarebbero stati anche i dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore, reduce da un intervento chirurgico per un’ernia vertebrale.

Contattato in esclusiva da Ilovepalermocalcio.com, l’agente del calciatore, Marco Petrin, ha fatto chiarezza sullo stato di salute del suo assistito: «Le condizioni fisiche non c’entrano. Azzi non ha avuto un intervento alle vertebre, come è stato riportato da qualche testata, ma solo la riduzione di un’ernia attraverso un intervento ambulatoriale. Il busto è stato indossato esclusivamente a scopo protettivo».





Nulla di particolarmente rilevante, dunque. Perché allora non è arrivata la fumata bianca?

«Ritengo corretto precisare che già nel gennaio del 2023 il ragazzo poteva andare al Palermo, ma scelse il Cagliari soprattutto per l’intervento di Claudio Ranieri. Successivamente era stato trovato l’accordo anche con il direttore Morgan De Sanctis, ma con il suo addio l’operazione non andò in porto. È andato quindi a Cremona, dove è stato determinante per la vittoria del campionato. Nella sessione successiva c’era stata nuovamente la possibilità di approdare al Palermo, ma i rosanero puntarono alla fine su Augello. Quest’anno sembrava la volta buona, ma per esigenze tattiche e di lista non è stato possibile. Azzi avrebbe voluto vestire la maglia rosanero anche per rimediare al “torto” fatto quando declinò l’invito del Palermo per legarsi al Cagliari».