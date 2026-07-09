TMW: “Palermo, spuntano Thorsby e Bozzolan per centrocampo e difesa”

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Il Palermo continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa all’altezza della corsa alla Serie A. Come riporta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, la dirigenza rosanero starebbe lavorando su due nuovi profili per rinforzare centrocampo e difesa.

Secondo Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il Palermo avrebbe avviato i contatti con la Cremonese per Morten Thorsby, centrocampista che rappresenterebbe un innesto di esperienza e qualità per la mediana di Filippo Inzaghi. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla formula dell’eventuale operazione, ma il giocatore sarebbe finito nel mirino del club di viale del Fante.


Come evidenzia ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il Palermo guarda con attenzione anche al reparto arretrato. Tra i profili seguiti c’è Andrea Bozzolan, terzino sinistro classe 2004 della Reggiana. Un’eventuale trattativa coinvolgerebbe indirettamente anche il Milan, che mantiene infatti un diritto di recompra sul giovane difensore.

Per Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, si tratta di due piste da monitorare nelle prossime settimane, con il Palermo che continua a valutare diverse soluzioni per completare l’organico in vista dell’inizio della nuova stagione.

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