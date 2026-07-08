Prima pagina Giornale di Sicilia: “Asp, accoltellato un medico”

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Ancora violenza nella sanità Palermitana

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Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è anche Rao per il Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Sinner aspetta Cobolli e… Nole”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Mondiale preso a calci”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Compagnon, il Palermo vuole chiudere”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Bandi e sblocco delle assunzioni. Maggioranza alla prova dell’Ars”

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Prima pagina Tuttosport: “Flavio e Jas, oh yes!”

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Prima pagina Tuttosport: “Il principe Charles”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon resta nel mirino. Trimboli guida la lista per il centrocampo”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Con il Napoli si parla anche di Ngonge”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto pronto per il ritiro: cinque test in Val Gardena e poi la tournée australiana”

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Il Resto del Carlino: “Azzi torna al Modena: sfuma definitivamente la pista Palermo”

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La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

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