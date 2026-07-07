Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Estasi Messi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Argentina da impazzire

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Uditore si ribella, cartoline contro i boss”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Sinner aspetta Cobolli e… Nole”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regionali, altri aumenti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Mondiale preso a calci”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il killer fuggiva da una condanna”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Compagnon, il Palermo vuole chiudere”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Bandi e sblocco delle assunzioni. Maggioranza alla prova dell’Ars”

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Prima pagina Tuttosport: “Flavio e Jas, oh yes!”

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Prima pagina Tuttosport: “Il principe Charles”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “RECLERC”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ferrari spaziale”

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Il Tirreno: “Palermo su Elia, ma c’è la concorrenza di Benevento e Frosinone”

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Gazzetta di Modena: “Il Palermo si defila per Azzi: il Modena prova l’affondo”

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Corriere della Sera: “Inchiesta sugli arbitri, nuove intercettazioni: nel fascicolo entra anche Torino-Inter”

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Gazzetta dello Sport: “Orsato inaugura il nuovo corso arbitrale: «Più precisione in campo, meno interventi del VAR»”

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Gazzetta dello Sport: “Maldini attende, la FIGC resta fiduciosa: il sì può arrivare entro il weekend”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026