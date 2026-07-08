Gazzetta di Modena: “Il Palermo si defila per Azzi: il Modena prova l’affondo”

Il Palermo esce dalla corsa per Paolo Azzi e il Modena prova ad approfittarne per accelerare. Come riporta Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il club rosanero avrebbe deciso di mollare la pista che portava all’esterno del Cagliari, aprendo così la strada ai canarini.

Secondo Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il Modena è al lavoro per definire diverse operazioni di mercato e, tra queste, c’è proprio quella relativa ad Azzi. Il Palermo, che nelle scorse settimane aveva seguito con attenzione il calciatore, avrebbe scelto di interrompere l’interesse, consentendo così ai gialloblù di inserirsi con maggiore decisione.





Come evidenzia ancora Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il direttore sportivo Andrea Catellani e il dirigente Carlo Rivetti stanno valutando anche altri profili per rinforzare la rosa, ma Azzi rappresenta una delle opzioni più concrete per la fascia.

Per Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il Modena continua inoltre a monitorare altri obiettivi di mercato, tra cui il difensore Luca Ravanelli del Monza, mentre il centrocampista Niklas Pyyhtia, accostato nelle scorse settimane anche al Palermo, resta nel mirino del Südtirol.