Corriere dello Sport: “Zaniolo rinnova con l’Udinese. Como a un passo da Yan Couto, il Genoa chiude per Havel”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Il mercato di Serie A continua a regalare novità tra rinnovi, trattative in chiusura e nuovi obiettivi. Dall’accordo raggiunto tra Nicolò Zaniolo e l’Udinese fino ai movimenti di Como, Cagliari, Torino, Genoa e Monza, diverse società stanno definendo le ultime operazioni per completare gli organici. Come racconta il Corriere dello Sport, sono ore decisive su più tavoli di mercato.

La lunga trattativa tra Udinese e Nicolò Zaniolo è finalmente arrivata al traguardo. Come riferisce il Corriere dello Sport, dopo settimane di confronti e qualche tensione alimentata anche dalle dichiarazioni dell’entourage del calciatore, le parti hanno trovato l’intesa per il rinnovo del contratto.


L’accordo prevede un nuovo ingaggio da circa 1,8 milioni di euro a stagione, cifra che rappresenta il punto d’incontro tra la richiesta iniziale dell’attaccante, che puntava a uno stipendio da 2,5 milioni annui, e la proposta del club friulano. L’Udinese ha così premiato uno dei protagonisti dell’ultima stagione, riconoscendogli l’adeguamento economico richiesto dopo il riscatto esercitato nei mesi scorsi.

Sul fronte Como, il Corriere dello Sport conferma che è stata raggiunta un’intesa con il Borussia Dortmund per l’arrivo di Yan Couto. Il laterale brasiliano, fortemente voluto da Cesc Fabregas, si trasferirà con la formula del prestito oneroso corredato da un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

La trattativa aveva vissuto una fase di rallentamento, ma non è mai stata realmente in discussione. Fabregas ha infatti insistito affinché il club chiudesse rapidamente l’operazione per avere il giocatore a disposizione già nella prima parte della preparazione estiva.

Proseguono anche i dialoghi tra Cagliari e Atalanta dopo l’operazione che porterà Gianluca Gaetano in nerazzurro per una cifra complessiva compresa tra 13 e 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Secondo il Corriere dello Sport, le due società stanno lavorando per individuare il giocatore che percorrerà la strada opposta con la formula del prestito. Nei colloqui sono stati approfonditi i profili di Sergej Levak, Daniel Maldini ed El Bilal Touré, ma non sono esclusi ulteriori nomi nelle prossime ore grazie agli ottimi rapporti tra i due club.

Sempre il Cagliari è al lavoro anche per rinforzare la difesa, dove resta vivo l’interesse per il nazionale kosovaro Mergim Vojvoda, attualmente in forza al Como.

In casa Torino, dopo l’arrivo di Gaetano Oristanio dal Venezia, l’attenzione è ora rivolta alla porta. Il primo obiettivo resta Orlando Gill del San Lorenzo, mentre le principali alternative sono rappresentate da Lucas Perri e Aaron Ramsdale.

Il Genoa, invece, continua a muoversi con decisione sul mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club rossoblù mantiene il controllo della trattativa per Hamed Junior Traoré e ha definito anche l’arrivo dell’attaccante austriaco Elias Havel, proveniente dal LASK.

Il giocatore è atteso in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, andando così ad aggiungersi alla rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Resta inoltre sullo sfondo il nome di Artem Dovbyk, operazione ritenuta complessa sia sotto il profilo economico sia per la concorrenza delle big turche interessate all’attaccante della Roma.

Chiude il quadro il Monza, sempre più vicino all’ingaggio del difensore Eddy Kouadio. Il centrale è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche e completare gli ultimi passaggi burocratici prima dell’ufficializzazione del trasferimento.

Infine, sul mercato internazionale, il Besiktas continua a valutare Armand Laurienté come principale alternativa a Leandro Trossard, confermando l’interesse per l’esterno offensivo francese.

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