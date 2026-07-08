Giornale di Sicilia: “Palermo, resta aperta la caccia all’esterno. Trimboli sempre nel mirino”

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa in vista dell’inizio della nuova stagione. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità del direttore sportivo Carlo Osti resta l’ingaggio di un esterno offensivo mancino, considerato il tassello fondamentale per completare il reparto avanzato a disposizione di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il primo nome sulla lista continua a essere quello di Mattia Compagnon del Venezia. I contatti tra le due società proseguono, anche se al momento la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Restano monitorati anche Pontus Almqvist del Parma, ritenuto un’alternativa di valore, e Rui Modesto dell’Udinese, anche se negli ultimi tempi non si sono registrati sviluppi significativi.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il mercato rosanero non riguarda soltanto l’attacco. Anche il centrocampo potrebbe essere ulteriormente rinforzato con l’arrivo di un altro elemento capace di aumentare intensità, dinamismo e soluzioni tattiche per Filippo Inzaghi.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il principale obiettivo per la mediana resta Simone Trimboli del Mantova. Sul centrocampista classe 2002 è forte anche l’interesse della Cremonese, ma il Palermo mantiene vivi i contatti e potrebbe tentare un affondo nelle prossime settimane qualora si creassero le condizioni favorevoli.

L’eventuale arrivo di un nuovo centrocampista sarà comunque legato anche alle uscite. In questo senso, Claudio Gomes partirà regolarmente per il ritiro insieme alla squadra, pur restando uno dei calciatori destinati a lasciare il Palermo una volta individuata una nuova sistemazione.