Pisa, maxi offerta per Abiuso e Zanon: la Carrarese dice no

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
abiuso

Il Pisa prova il doppio colpo in casa Carrarese, ma incassa un primo rifiuto. Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, il club nerazzurro ha presentato un’offerta complessiva tra i 4 e i 5 milioni di euro per Fabio Abiuso e Simone Zanon, due dei principali obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Bianco.

La proposta, tuttavia, è stata respinta dalla Carrarese. Il club apuano preferirebbe infatti portare avanti due trattative separate, convinto di poter valorizzare al massimo entrambi i calciatori sul mercato.

In particolare, sempre secondo SestaPorta.News, il solo Abiuso sarebbe valutato intorno ai 5 milioni di euro, motivo per cui la società non avrebbe preso in considerazione l’offerta complessiva presentata dal Pisa. La trattativa resta comunque aperta e non sono esclusi nuovi sviluppi nei prossimi giorni.


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