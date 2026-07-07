Pisa, maxi offerta per Abiuso e Zanon: la Carrarese dice no

Il Pisa prova il doppio colpo in casa Carrarese, ma incassa un primo rifiuto. Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, il club nerazzurro ha presentato un’offerta complessiva tra i 4 e i 5 milioni di euro per Fabio Abiuso e Simone Zanon, due dei principali obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Bianco.

La proposta, tuttavia, è stata respinta dalla Carrarese. Il club apuano preferirebbe infatti portare avanti due trattative separate, convinto di poter valorizzare al massimo entrambi i calciatori sul mercato.

In particolare, sempre secondo SestaPorta.News, il solo Abiuso sarebbe valutato intorno ai 5 milioni di euro, motivo per cui la società non avrebbe preso in considerazione l’offerta complessiva presentata dal Pisa. La trattativa resta comunque aperta e non sono esclusi nuovi sviluppi nei prossimi giorni.



