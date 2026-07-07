Mantova, trattativa in fase avanzate per Cajazzo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
u4DRVbNi

Il futuro di Ismael Cajazzo potrebbe essere in Serie B. Dopo aver attirato l’attenzione di diverse società come Padova, Modena e Salernitana nelle scorse settimane, il giovane esterno canadese è ora finito nel mirino del Mantova.

Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il club virgiliano ha intensificato i contatti con il Casarano per provare a chiudere l’operazione. Il dialogo tra le due società procede in maniera positiva e resta aperto per definire gli ultimi aspetti dell’accordo.


La trattativa non è ancora arrivata alla fumata bianca, ma i segnali sono incoraggianti e le parti continuano a lavorare per trovare l’intesa definitiva.

Altre notizie

Iillanes-4-scaled

Arezzo, UFFICIALE: arriva Julian Illanes dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
monopoli_olivieri_web_cs-696x511

Modena, UFFICIALE: Olivieri in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
insigne

Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
compagnon

Da Venezia: “Palermo, pressing su Compagnon: ci sono anche Verona e Cremonese”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
federico-baschirotto-e1764343708592

Gazzetta dello Sport: “Serie B, il mercato delle tre retrocesse”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
De-Angelis_0012

Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, De Angelis sempre più vicino alla panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 080737

Repubblica Palermo: “Hernani firma per i rosa e prende le chiavi del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta l’obiettivo. Gomes verso il ritiro per motivi numerici”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Palermo Entella 3-0 (41) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti accelera sugli esterni: Compagnon in pole, resta viva la pista Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Image_Photo928344

Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani è la nuova arma per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Pallone Serie A

Corriere dello Sport: “Cagliari, asse caldo con l’Atalanta. Bowie resta l’obiettivo, Zerbin piace al Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
58cbc4a76d

Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026

Ultimissime

u4DRVbNi

Mantova, trattativa in fase avanzate per Cajazzo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Iillanes-4-scaled

Arezzo, UFFICIALE: arriva Julian Illanes dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
cb98b608-e6a6-465d-a371-0c3e05cf2b79

Palermo, Hernani saluta il Monza: «Vi porterò sempre nel cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
monopoli_olivieri_web_cs-696x511

Modena, UFFICIALE: Olivieri in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
insigne

Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026