Mantova, trattativa in fase avanzate per Cajazzo

Il futuro di Ismael Cajazzo potrebbe essere in Serie B. Dopo aver attirato l’attenzione di diverse società come Padova, Modena e Salernitana nelle scorse settimane, il giovane esterno canadese è ora finito nel mirino del Mantova.

Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il club virgiliano ha intensificato i contatti con il Casarano per provare a chiudere l’operazione. Il dialogo tra le due società procede in maniera positiva e resta aperto per definire gli ultimi aspetti dell’accordo.





La trattativa non è ancora arrivata alla fumata bianca, ma i segnali sono incoraggianti e le parti continuano a lavorare per trovare l’intesa definitiva.