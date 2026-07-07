Arezzo, UFFICIALE: arriva Julian Illanes dalla Carrarese
Arriva un altro rinforzo per l’Arezzo, in vista del prossimo campionato di Serie B. Attraverso una nota sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dalla Carrarese di Julian Illanes, difensore classe 97′.
Questo il comunicato del club:
“La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Julian Illanes, difensore centrale classe 1997 reduce dall’ultima stagione alla Carrarese. Nato a Córdoba, in Argentina, Illanes è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors e ha maturato esperienza in Italia vestendo le maglie di Fiorentina, Avellino, Chievo Verona, Pescara, Novara e Carrarese, con cui ha disputato campionati di alto livello. Centrale strutturato e affidabile, Illanes ha stipulato un contratto con scadenza giugno 2029, inserendosi nel progetto tecnico amaranto con prospettiva e continuità. “Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. La società ha dimostrato fin da subito una forte volontà di portarmi qui e questo per me ha contato molto. Mi è piaciuto il progetto e l’intensità con cui mi hanno cercato”.
La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Julian e gli augura buon lavoro in amaranto”