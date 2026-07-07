Arezzo, UFFICIALE: arriva Julian Illanes dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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Arriva un altro rinforzo per l’Arezzo, in vista del prossimo campionato di Serie B. Attraverso una nota sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dalla Carrarese di Julian Illanes, difensore classe 97′.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Julian Illanes, difensore centrale classe 1997 reduce dall’ultima stagione alla Carrarese. Nato a Córdoba, in Argentina, Illanes è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors e ha maturato esperienza in Italia vestendo le maglie di Fiorentina, Avellino, Chievo Verona, Pescara, Novara e Carrarese, con cui ha disputato campionati di alto livello. Centrale strutturato e affidabile, Illanes ha stipulato un contratto con scadenza giugno 2029, inserendosi nel progetto tecnico amaranto con prospettiva e continuità. “Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. La società ha dimostrato fin da subito una forte volontà di portarmi qui e questo per me ha contato molto. Mi è piaciuto il progetto e l’intensità con cui mi hanno cercato”.
La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Julian e gli augura buon lavoro in amaranto”

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