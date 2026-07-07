Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta l’obiettivo. Gomes verso il ritiro per motivi numerici”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Il Palermo continua a muoversi sul mercato non soltanto per rinforzare il reparto offensivo, ma anche per valutare un ulteriore innesto a centrocampo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nonostante gli arrivi già definiti di Nahuel Estevez e Hernani, la dirigenza rosanero non esclude la possibilità di aggiungere un altro elemento capace di aumentare intensità, qualità e soluzioni nella zona nevralgica del campo.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che continua a occupare il primo posto nella lista del direttore sportivo Carlo Osti è quello di Simone Trimboli del Mantova. Il centrocampista è seguito da tempo dal Palermo e viene ritenuto un profilo ideale per completare il reparto.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa resta tutt’altro che semplice. Le prestazioni offerte da Trimboli nell’ultima stagione hanno attirato anche l’interesse di altre società e, in particolare, la Cremonese rappresenta una concorrente concreta nella corsa al centrocampista del Mantova.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo mantiene comunque vivi i contatti e non è escluso che possa tentare un affondo decisivo nei prossimi giorni. Ogni valutazione sul possibile arrivo di un altro centrocampista sarà però legata anche alla gestione dell’attuale organico. In questo senso, Gomes potrebbe essere aggregato al gruppo per il ritiro esclusivamente per una questione numerica, mentre la situazione di Blin resta differente, con il francese ormai fuori dal progetto tecnico rosanero.

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