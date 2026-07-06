Pisa, non solo Marras: vicino anche Giuseppe Leone
Il Pisa accelera sul mercato e punta a chiudere un doppio colpo. Dopo i passi avanti registrati per Tommaso Marras, il club nerazzurro è vicino anche a Giuseppe Leone, centrocampista reduce dall’esperienza con la Juve Stabia.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società toscana è in fase avanzata anche per l’ingaggio del regista classe 2001, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione