Arezzo, Illanes a un passo: firma attesa nelle prossime ore

L’Arezzo è a un passo da Julian Illanes. Il club amaranto avrebbe infatti definito gli ultimi dettagli per l’arrivo del difensore centrale di proprietà della Carrarese, pronto a rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la firma del classe 1997 è attesa nel corso della giornata. Illanes è reduce dall’esperienza con la Carrarese, dove ha maturato un’importante esperienza in Serie B, e si appresta ora a rimanere in Toscana vestendo la maglia dell’Arezzo. La fumata bianca è ormai imminente.



