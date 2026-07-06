Arezzo, Illanes a un passo: firma attesa nelle prossime ore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
JULIAN-ILLANS

L’Arezzo è a un passo da Julian Illanes. Il club amaranto avrebbe infatti definito gli ultimi dettagli per l’arrivo del difensore centrale di proprietà della Carrarese, pronto a rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la firma del classe 1997 è attesa nel corso della giornata. Illanes è reduce dall’esperienza con la Carrarese, dove ha maturato un’importante esperienza in Serie B, e si appresta ora a rimanere in Toscana vestendo la maglia dell’Arezzo. La fumata bianca è ormai imminente.


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