Avellino, è fatta per l’arrivo di Martinelli

L’Avellino ha definito l’arrivo di Martinelli, che sarà il nuovo rinforzo tra i pali per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione è ormai chiusa e il portiere è pronto a iniziare la sua nuova avventura in biancoverde.

Sul fronte Sampdoria, invece, il club blucerchiato avrebbe deciso di puntare su un profilo di maggiore esperienza per difendere la porta. Tra le ipotesi al vaglio della dirigenza prende quota anche un possibile ritorno di Emil Audero, già protagonista con la maglia doriana nelle scorse stagioni.



