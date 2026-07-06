Corriere dello Sport: “Palermo, Belotti proposto ma non convince. Osti valuta le alternative per il vice Pohjanpalo”

Il Palermo continua a monitorare il mercato degli attaccanti alla ricerca del profilo ideale da affiancare a Joel Pohjanpalo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti mantiene aperte diverse piste, consapevole che la scelta del vice del centravanti finlandese rappresenta uno degli ultimi tasselli da completare in vista della nuova stagione.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nelle scorse settimane agli uomini mercato rosanero è stato proposto Andrea Belotti. L’ex centravanti della Nazionale, oggi trentaduenne e svincolato dopo l’ultima esperienza con il Cagliari, conserva un forte legame con Palermo, città che gli ha permesso di mettersi in mostra all’inizio della carriera. Nonostante questo, il club di viale del Fante non considera il “Gallo” il profilo ideale, soprattutto per la presenza di Joel Pohjanpalo come punto di riferimento offensivo.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, tra i nomi finiti sul tavolo delle valutazioni figura anche Manuel De Luca, attaccante classe 1998 reduce dalle esperienze con Cremonese e Modena. Al momento, però, si tratta soltanto di un primo sondaggio esplorativo e non di una trattativa concreta.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo sia comunque intenzionato a individuare un’alternativa offensiva, anche se la decisione definitiva potrebbe arrivare soltanto al termine del ritiro estivo, quando Filippo Inzaghi avrà completato le proprie valutazioni sull’organico.

Nel frattempo, Tommaso Cassandro ha già iniziato la sua avventura in rosanero. Nel suo primo giorno da giocatore del Palermo, il laterale ha annunciato attraverso i canali social del club che indosserà la maglia numero 84, lo stesso numero sfoggiato nella precedente esperienza con il Catanzaro.