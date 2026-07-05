Südtirol, Lovisa accelera sul mercato: nel mirino Pyyhtiä e Stivanello dal Bologna

Il Südtirol continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Matteo Lovisa è al lavoro con il Bologna per definire una doppia operazione che potrebbe portare in Alto Adige il centrocampista Niklas Pyyhtiä e il difensore Riccardo Stivanello.

Per Pyyhtiä si tratterebbe di un ritorno in biancorosso dopo la precedente esperienza agli ordini di Fabrizio Castori. La trattativa, però, si preannuncia complessa a causa dell’interesse di altri club di Serie B, tra cui Avellino, Modena e Palermo.





Più avanzati, invece, i contatti per Riccardo Stivanello, difensore classe 2004 di proprietà del Bologna, reduce dall’ultima stagione in prestito al Lumezzane. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal e rilanciato da PianetaSerieB, l’operazione sarebbe in fase avanzata e potrebbe essere definita nei prossimi giorni.