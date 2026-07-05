Giornale di Sicilia: “Palermo, ufficiale Cassandro. Compagnon prende quota per l’attacco”

Il Palermo mette a segno un altro colpo e continua a modellare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Tommaso Cassandro, mentre proseguono le trattative per gli altri obiettivi di mercato, a partire da Hernani, Trimboli e Compagnon.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Cassandro arriva dal Como a titolo definitivo per una cifra di poco superiore al milione di euro e ha firmato un contratto triennale con il Palermo. Nel comunicato ufficiale, il club ha accolto il nuovo acquisto con il tradizionale messaggio di benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il classe 2000 rappresenta un rinforzo importante per la corsia destra grazie alla sua duttilità. Pur potendo essere impiegato anche come centrale difensivo – ruolo ricoperto da braccetto nel Catanzaro – sarà utilizzato principalmente da terzino destro, dove si giocherà una maglia da titolare con Pierozzi. Sempre più vicino anche l’annuncio di Hernani, atteso nelle prossime ore.

Sul fronte del centrocampo, Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia conferma che il primo obiettivo resta Simone Trimboli del Mantova. La trattativa, però, non è semplice a causa dell’interesse della Cremonese, che avrebbe già mosso passi concreti per il centrocampista.

In attacco, invece, prende sempre più quota la candidatura di Mattia Compagnon. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, l’esterno del Venezia piace particolarmente per la sua versatilità, le qualità tecniche e la capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno, caratteristiche perfettamente in linea con le richieste tattiche di Filippo Inzaghi.

Restano vive anche le alternative. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua a seguire Pontus Almqvist del Parma, oltre ai due esterni del Mantova Bragantini e Marras, mentre prosegue il monitoraggio su Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il prestito.

Infine, resta aperto anche il dialogo con il Napoli per Emanuele Rao. Il giovane esterno sarà prima valutato da Massimiliano Allegri nel ritiro azzurro, anche se il Palermo continua a lavorare con fiducia sull’operazione. Sul fronte delle uscite, invece, al momento non si registrano novità significative.