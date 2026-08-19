Juve Stabia, sondaggi per Luca Moro del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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La Juve Stabia guarda al mercato degli attaccanti e ha messo gli occhi su Luca Moro, centravanti di proprietà del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club gialloblù ha effettuato un sondaggio per il classe 2001, valutando la possibilità di portarlo a Castellammare di Stabia.

Al momento si tratta di un primo sondaggio, ma la Juve Stabia continua a monitorare la situazione. Il nome di Moro potrebbe quindi diventare una delle piste da seguire per il reparto offensivo delle Vespe in questa fase di mercato.


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