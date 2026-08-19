Avellino, tutto fatto con Licina: ora si aspetta il via libera della Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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L’Avellino è vicino a chiudere per Adin Licina, trequartista classe 2007 di proprietà della Juventus. Secondo quanto riportato da Irpinia TV, l’intesa tra il club irpino e il giovane calciatore è stata raggiunta, così come il via libera da parte della società bianconera, ma per completare l’operazione bisognerà ancora attendere.

La Juventus, infatti, ha chiesto qualche giorno di tempo prima di dare il definitivo via libera al trasferimento. Il club torinese vuole valutare con attenzione il futuro di Licina, che nell’ultimo periodo si è allenato agli ordini di Luciano Spalletti.


Il dubbio riguarda la possibilità di aggregare il classe 2007 alla prima squadra oppure lasciarlo partire in prestito in Serie B, così da permettergli di accumulare esperienza e continuità. L’Avellino resta quindi in attesa di una decisione definitiva. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Licina potrà trasferirsi in Irpinia e diventare un nuovo rinforzo a disposizione del club biancoverde

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