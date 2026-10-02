Sudtirol, Possanzini: «Stiamo lavorando bene, prepareremo la partita contro l’Ascoli strategicamente»

Dopo l’amichevole persa per 3-2 contro il Wacker Innsbruck, club di seconda divisione austriaca, ha parlato ai microfoni ufficiali del club l’allenatore del Sudtirol, Davide Possanzini, che si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, lanciando uno sguardo anche al prossimo match contro l’Ascoli.

«Buonissime indicazioni, come sono state l’altro giorno. Sono state buone indicazioni perché la squadra si è mossa bene, abbiamo fatto un bell’allenamento ed espresso, secondo me, anche buone cose. Quindi sono molto soddisfatto»





Possanzini ha poi parlato della scelta di far giocare tanti ragazzi della Primavera nella seconda metà di gioco: «Mi ha fatto molto piacere. Si sono comportati bene. È chiaro che hanno commesso qualche errore, ma ci sta per la giovane età. Sono contento»

E sulla sosta: «Sono state due settimane belle. Speriamo di iniziare la terza alla grande perché ci aspetta una partita importante. Aspettiamo i ragazzi che torneranno dalle Nazionali: Rispoli e Stabile arriveranno nei primi giorni, quindi faranno una settimana intera, mentre Brik e Burnete si aggregheranno dopo»

Infine, il tecnico parla dell’avvicinamento della squadra al prossimo match contro l’Ascoli: «Sarà una settimana come le altre, nella quale lavoreremo un po’ su tutte le cose. Toccheremo tutti i nostri principi di gioco e, in più, prepareremo la partita strategicamente verso la fine della settimana. Sono abbastanza tranquillo perché i ragazzi stanno lavorando bene».