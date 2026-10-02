Palermo, il club sbarca al Forum con un nuovo store ufficiale

Il Palermo amplia la propria presenza in città con l’apertura di un nuovo store ufficiale all’interno del Centro Commerciale Forum. L’inaugurazione si è svolta questo pomeriggio alla presenza di numerosi tifosi rosanero, accorsi per conoscere da vicino la nuova realtà dedicata al merchandising del club.

A rendere speciale il pomeriggio sono stati Antonio Palumbo e Patryk Peda. I due calciatori hanno incontrato i sostenitori presenti, concedendosi per foto e autografi e condividendo con loro i momenti dell’inaugurazione.





Con il nuovo punto vendita, il Palermo aggiunge una nuova sede ai negozi ufficiali già attivi allo Stadio Renzo Barbera e all’Aeroporto Falcone e Borsellino, che punta in particolare a diventare un punto di riferimento per i tifosi della zona est della città