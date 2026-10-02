Palermo, il club sbarca al Forum con un nuovo store ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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Il Palermo amplia la propria presenza in città con l’apertura di un nuovo store ufficiale all’interno del Centro Commerciale Forum. L’inaugurazione si è svolta questo pomeriggio alla presenza di numerosi tifosi rosanero, accorsi per conoscere da vicino la nuova realtà dedicata al merchandising del club.

A rendere speciale il pomeriggio sono stati Antonio Palumbo e Patryk Peda. I due calciatori hanno incontrato i sostenitori presenti, concedendosi per foto e autografi e condividendo con loro i momenti dell’inaugurazione.


Con il nuovo punto vendita, il Palermo aggiunge una nuova sede ai negozi ufficiali già attivi allo Stadio Renzo Barbera e all’Aeroporto Falcone e Borsellino, che punta in particolare a diventare un punto di riferimento per i tifosi della zona est della città

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