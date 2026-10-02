Il Palermo FC aderisce al Twinning Project: al Malaspina un percorso di crescita attraverso il calcio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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Il Palermo FC rafforza il proprio impegno sul fronte della responsabilità sociale e lo fa attraverso il calcio, inteso non soltanto come sport, ma anche come strumento di crescita e inclusione. Il club rosanero aderisce al Twinning Project, un programma internazionale che porta le competenze del mondo del calcio all’interno degli istituti penitenziari, con l’obiettivo di offrire ai giovani detenuti nuove opportunità di formazione e reinserimento. A Palermo il progetto coinvolgerà l’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina”, dando vita a un percorso che unisce sport, formazione e sviluppo personale.

Ecco il comunicato ufficiale:


“Il Palermo FC aderisce al Twinning Project, un programma di riabilitazione riconosciuto a livello internazionale che gemella le società di calcio professionistiche con gli istituti penitenziari del territorio. L’iniziativa, supportata da Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel, utilizza il calcio come potente strumento di formazione, benessere e sviluppo personale, favorendo la riabilitazione e il reinserimento sociale e migliorando le prospettive future dei partecipanti.

A Palermo il progetto sarà realizzato presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina”, con appuntamenti settimanali in programma ogni venerdì dal 2 ottobre al 18 dicembre. Le attività coinvolgeranno i giovani detenuti e saranno condotte da allenatori qualificati del Settore Giovanile rosanero, che metteranno a disposizione le proprie competenze durante l’intero percorso.

Il programma combina una formazione di base per diventare allenatori di calcio con un più ampio percorso di sviluppo di competenze trasversali come la comunicazione, la riflessione, il lavoro di squadra, la leadership e la gestione dei conflitti, migliorando al contempo il benessere fisico e mentale dei partecipanti. Coloro che completeranno il programma otterranno un diploma finale a coronamento del proprio percorso, con l’obiettivo di favorire future opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e nella comunità.

L’adesione al Twinning Project si inserisce nel percorso di responsabilità sociale del Palermo FC, volto a mettere le competenze e le professionalità del Club al servizio del territorio e a valorizzare il calcio come catalizzatore del cambiamento.

Fondato nel Regno Unito nel 2018, il Twinning ha già gemellato 73 club professionistici inglesi con i rispettivi istituti penitenziari. Attualmente, diverse istituzioni accademiche conducono studi indipendenti sull’impatto del progetto, tra cui l’Università di Oxford nel Regno Unito e il John Jay College of Criminal Justice negli Stati Uniti, con risultati molto incoraggianti. L’espansione internazionale, iniziata nel 2023 con il supporto della FIFA, ha successivamente portato il programma in numerosi Paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Sudafrica, Australia, Brasile, Nuova Zelanda, Singapore, Uruguay  e Giappone. Nel 2026, grazie al sostegno di Enel Cuore, Sasha Fugazzola, Presidente di Twinning Project ETS, ha avviato il programma anche in cinque città italiane, coinvolgendo le società calcistiche e gli istituti penitenziari e minorili del territorio, con particolare attenzione ai detenuti più giovani”.

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