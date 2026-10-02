Giornale di Sicilia: “Palermo, ottobre è un (quasi) tabù: negli ultimi quattro anni mai oltre i sette punti”

Ottobre non è stato un mese particolarmente generoso con il Palermo nelle ultime stagioni di Serie B. Un dato curioso più che un vero campanello d’allarme, ma i numeri evidenziati da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia raccontano una costante: nelle ultime quattro annate i rosanero non sono mai riusciti a superare quota sette punti nel corso del mese.

Adesso la squadra di Filippo Inzaghi ha l’occasione di invertire la tendenza. Il calendario propone quattro appuntamenti: sabato 10 ottobre la trasferta di Empoli, quindi un altro viaggio a Mantova, la gara casalinga contro la Carrarese e infine la trasferta di Pisa.





Tre partite su quattro lontano dal Renzo Barbera. Un blocco significativo della stagione che, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non potrà ancora emettere verdetti definitivi, ma potrà permettere al Palermo di consolidare quanto costruito nelle prime giornate.

Dal 2022 a oggi, ottobre non supera mai i sette punti

Il primo precedente preso in considerazione risale al 2022, stagione del ritorno del Palermo in Serie B. Con Eugenio Corini in panchina arrivarono 5 punti in cinque partite: vittoria contro il Modena, pareggi con Pisa e Cittadella e sconfitte contro Südtirol e Ternana.

L’anno successivo arrivò il miglior rendimento nel periodo analizzato. Nell’ottobre 2023, sempre con Corini alla guida, il Palermo conquistò 7 punti in quattro gare, grazie alle vittorie contro Südtirol e Modena, al pareggio contro lo Spezia e alla sconfitta con il Lecco.

Dodici mesi più tardi, con Alessio Dionisi in panchina, il bottino tornò a fermarsi a quota cinque. Nell’ottobre 2024 i rosanero ottennero 5 punti in quattro partite: sconfitta contro la Salernitana, pareggi con Modena e Mantova e vittoria sulla Reggiana.

Anche Inzaghi soffrì a ottobre

Il precedente più recente riguarda proprio Filippo Inzaghi. Come ricostruisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nell’ottobre del 2025 il Palermo raccolse appena 4 punti in quattro gare.

I rosanero vinsero contro lo Spezia e pareggiarono con il Modena, incassando invece le sconfitte contro Catanzaro e Monza. Un mese caratterizzato dall’alternanza tra risultati positivi e passaggi a vuoto, senza riuscire a trovare la continuità necessaria per imprimere maggiore slancio alla classifica.

Il riepilogo delle ultime quattro stagioni è dunque chiaro: 5 punti nel 2022, 7 nel 2023, 5 nel 2024 e 4 nel 2025. Mai più di sette.

Palermo, adesso l’occasione per cambiare la storia

Lo scenario questa volta è però differente. Il Palermo arriva all’appuntamento con ottobre da capolista solitaria, con un’identità più definita e una rosa costruita per mettere a disposizione di Inzaghi alternative e soluzioni differenti.

La difficoltà principale sarà rappresentata dalle trasferte. Tre delle quattro partite del mese si giocheranno infatti lontano dal Barbera, ma proprio questo ciclo consentirà anche di misurare il rendimento esterno della squadra.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia invita comunque a non attribuire ai precedenti un peso superiore a quello che realmente possiedono. I numeri raccontano le difficoltà incontrate dal Palermo negli ultimi quattro mesi di ottobre, ma non determinano ciò che accadrà questa volta.

Empoli, Mantova, Carrarese e Pisa rappresentano così quattro tappe nelle quali i rosanero proveranno a sfatare quello che può essere definito un (quasi) tabù. Non sarà ancora il momento dei bilanci definitivi, ma ottobre può diventare il mese nel quale il Palermo darà una dimensione ancora più concreta alle proprie ambizioni.