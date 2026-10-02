Busiello conferma: «Palermo, Napoli e Lazio mi seguono da un po’ di tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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Il Palermo segue Danilo Busiello. A confermare l’interesse rosanero è lo stesso centrocampista offensivo classe 2008, reduce dalla separazione con l’Empoli. Intervistato da PianetaSerieB, il giovane talento ha parlato del suo addio al club toscano e del futuro, confermando le indiscrezioni che lo hanno accostato anche a Napoli e Lazio.

Busiello ha innanzitutto chiarito le ragioni che hanno portato alla conclusione della sua esperienza con l’Empoli.


«Il problema intercorso tra me e l’Empoli è stato diverso, di natura extra-calcistica. Non ho scelto di andare via per il progetto, per quanto mi sia stato detto dal club che diversi giovani fossero molto più avanti di me».

Il classe 2008, parlando a PianetaSerieB, ha quindi precisato ulteriormente il concetto:

«Quest’ultima era probabilmente una motivazione per spingermi ad andare via, ma la verità è che il nocciolo della questione non risiedeva in campo».

Busiello: «L’Empoli non credeva più nelle mie qualità»

Nel corso dell’intervista Busiello ha raccontato anche il confronto avuto con il direttore sportivo Fabio Artico prima della separazione.

«Durante le conversazioni mi ha supportato mio padre. Per sintetizzare, Artico mi ha detto che l’Empoli non credeva più nelle mie qualità».

Diverso, invece, il rapporto con Guido Pagliuca, al quale il giovane ha riservato parole di riconoscenza:

«Lo ringrazio ancora oggi per la fiducia dimostratami, ha appreso con dispiacere la cosa».

Palermo, Napoli e Lazio sulle tracce di Busiello

Il passaggio di maggiore interesse in chiave rosanero arriva quando PianetaSerieB porta il discorso sul futuro del classe 2008. Negli ultimi giorni il suo nome è stato infatti accostato a Palermo, Napoli e Lazio.

Busiello non smentisce, anzi conferma di essere a conoscenza dell’interesse:

«Queste squadre menzionate mi seguono da un po’ di tempo, sono voci arrivate anche a me. Ce ne sono anche altre, ma di questo tema preferisco che ne parli chi di dovere».

Nessuna anticipazione, invece, su quella che potrebbe essere la prossima destinazione. Il giocatore preferisce concentrarsi sul ritorno in campo:

«Io penso unicamente a ritrovare la forma migliore per tornare in campo nella mia versione più performante».

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