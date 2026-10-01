Palermo, allenamento mattutino in vista dell’Empoli: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
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Dopo un ottimo inizio di stagione, continua la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi durante questa sosta per la nazionali, in vista del match contro l’Empoli.

Allenamento mattutino oggi a Torretta per i rosanero, che hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento tecnico, per poi dedicarsi a una partita. La sessione si è conclusa con lavori individuali di carattere tecnico-tattico. Il Palermo continua così la propria preparazione sotto la guida di Inzaghi.


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