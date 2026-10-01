Gomis si presenta alla Vis Pesaro: «Volevo tornare a sentirmi importante e voluto»

Nuova avventura per Alfred Gomis. L’ex portiere del Palermo si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Vis Pesaro, dopo aver già fatto il proprio esordio da titolare nella vittoria per 2-1 contro il Guidonia. Il classe 1993 ha spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare il progetto biancorosso e le prime sensazioni vissute nella nuova realtà.

Gomis ha raccontato così la scelta di approdare alla Vis Pesaro: «Ho apprezzato molto lo sforzo del direttore, che mi ha presentato un progetto molto interessante, senza mai mentirmi. Un centro sportivo nuovo appena fatto, ringrazio molto il presidente per lo sforzo che ha fatto. Qui si può fare calcio, squadre di categorie superiori non hanno queste strutture, è una questione lungimirante per guardare anche al futuro. Volevo di nuovo tornare a sentirmi importante e voluto».





L’ex estremo difensore rosanero ha poi parlato dell’accoglienza ricevuta all’interno dello spogliatoio: «Ho trovato un gruppo pulito e coeso, nonostante i risultati che non seguivano le buone prestazioni, ma è un gruppo che non ha mai mollato. Mi hanno accolto molto bene anche se non era dovuto al di là delle categorie in cui ho giocato».

Gomis: «Penso di aver fatto la scelta migliore»

In conferenza stampa Gomis si è soffermato anche sulla trattativa che lo ha portato a Pesaro: «La trattativa è stata, non lampo, ma le parole del direttore sono state molto importanti, ma alla fine penso di aver preso la migliore scelta possibile, venendo qua».

Positivo anche l’impatto con il campo e con il pubblico nella prima partita: «Impatto positivo sicuramente, vedendo lo stadio pieno con la voglia di tifare. L’esultanza finale è stato un rilasciarsi, con finalmente tre punti, già dal primo gol si è vista tutta la carica, imparerò a conoscere la categoria».

Il rinvio della gara contro l’Atalanta U23 permetterà invece al portiere di avere più tempo per inserirsi nei meccanismi della squadra: «Vincere aiuta a vincere, quindi mi dispiace non rigiocare subito, ma mi darà più tempo ad entrare nei meccanismi dell’allenatore. Mi son calato in questa realtà, voglio aiutare questa società e fare grandi cose con questa squadra».

Gomis ha infine parlato delle responsabilità che accompagneranno la sua nuova esperienza: «C’è una coesione, una squadra, i valori ci sono. Ho trovato una squadra giovane ma con dei valori che può togliersi grandi soddisfazioni, la crescita dei giocatori si vedrà, saranno protagonisti in tutte le fasi del campionato».

E ancora: «Sono consapevole di questa responsabilità, ma sarò semplicemente me stesso, per poter fare il bene di tutte le componenti. Il quinquennale firmato è molto importante, il calcio lo conosciamo, vedremo cosa succederà, non si sa mai. Qualsiasi cosa sarà sempre concordata con la società».

Per l’ex portiere del Palermo comincia così una nuova tappa della carriera, con l’obiettivo dichiarato di tornare a sentirsi importante e contribuire al percorso della Vis Pesaro.

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