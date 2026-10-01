Corriere della Sera: “Euro 2032, Palermo resta in corsa: 13 città e 14 stadi nei dossier inviati alla Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (91) tifosi

Palermo resta ufficialmente nella corsa per ospitare Euro 2032. La macchina organizzativa della Figc procede e, rispettando i termini indicati dalla Uefa, la Federcalcio ha inviato i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura: tredici città e quattordici stadi, distribuiti lungo tutto il territorio nazionale.

Come scrive Monica Colombo sul Corriere della Sera, il percorso organizzativo prosegue nonostante la bufera che circonda Giovanni Malagò. Adesso la documentazione passa alla Uefa, chiamata a effettuare le verifiche prima che la Figc arrivi alla scelta definitiva delle cinque sedi italiane.


Palermo tra le tredici città in corsa

Le città indicate sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.

Roma è l’unica a concorrere con due impianti: l’Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata. Napoli, invece, resta in gioco con il Maradona.

Come evidenzia Monica Colombo sul Corriere della Sera, rimangono fuori due progetti ancora in divenire: il rinnovamento del Flaminio previsto nei piani di Lotito a Roma e il nuovo impianto che De Laurentiis intende costruire a Napoli.

Tra le novità più significative figurano invece Bari, Bologna e Verona. In particolare, Bologna e Verona hanno completato la documentazione soltanto all’ultimo momento.

Ora le verifiche della Uefa

Ricevuti i dossier, sarà la Uefa a svolgere le verifiche di conformità. L’esame riguarderà 11 aree tematiche, tra le quali la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi.

Nel dettaglio saranno valutati aspetti riguardanti i servizi per i tifosi, i media e le televisioni, l’accessibilità, la sicurezza e l’ospitalità.

Soltanto dopo questo passaggio, sottolinea Monica Colombo sul Corriere della Sera, la Figc procederà all’indicazione della lista definitiva delle cinque sedi italiane che ospiteranno le partite di Euro 2032.

Soddisfatto Giovanni Malagò per la risposta arrivata dalle città candidate: «Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier, a testimonianza dell’impegno con cui l’Italia ha risposto alla sfida».

Per Monica Colombo sul Corriere della Sera, dunque, la corsa entra adesso nella fase delle verifiche Uefa. Palermo rimane tra le tredici città candidate: il prossimo passaggio sarà superare l’esame di conformità prima della selezione definitiva dei cinque impianti.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-01 073126

Corriere della Sera: “Zamparini, battaglia sull’eredità dell’ex patron del Palermo: doppio sequestro sui patrimoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo padova 2-1 (4) TIFOSI GRADINATA

Tuttosport: “Euro 2032, ecco gli stadi per la rinascita: Palermo in corsa, quattro impianti ancora non esistono”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo sampdoria 3-1 (29) tifosi

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032. Sfida all’ultimo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo padova 2-1 (89) vavassori sorrentino Cocchi

Corriere dello Sport: “Inzaghi studia un’alternativa tattica: nuovo Palermo, prove di tridente”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Corriere dello Sport: “Euro 2032, Palermo resta in corsa: l’Italia porta alla Uefa 13 città e 14 stadi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Botturi-1

Cremonese, Botturi: «Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo per tornare in alto in classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Miccoli Match (121)

Bojinov saluta Palermo: «Esperienza unica e indimenticabile. Auguro alla squadra di tornare dove ha sempre avuto un posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Primavera palermo

Palermo, gli impegni del Settore Giovanile e Femminile: Women contro il Racing Catania, Under 17 sfida la Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Palermo, doppia seduta a Torretta: test di forza e lavoro sulla tattica difensiva

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Coppa Italia Napoli Palermo 5-0 (15)

Euro 2032, Napoli rilancia la sfida a Palermo. Acampora: «Al Sud si fa al Maradona o da nessun’altra parte»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

TMW: “Busiello svincolato: Napoli, Lazio e Palermo interessate al classe 2008”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
abodi

Abodi: «Il talento italiano c’è, va fatto giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026

Ultimissime

allenamento palermo playoff semifinale (91) tifosi

Corriere della Sera: “Euro 2032, Palermo resta in corsa: 13 città e 14 stadi nei dossier inviati alla Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
Screenshot 2026-10-01 073126

Corriere della Sera: “Zamparini, battaglia sull’eredità dell’ex patron del Palermo: doppio sequestro sui patrimoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo padova 2-1 (4) TIFOSI GRADINATA

Tuttosport: “Euro 2032, ecco gli stadi per la rinascita: Palermo in corsa, quattro impianti ancora non esistono”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo sampdoria 3-1 (29) tifosi

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032. Sfida all’ultimo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo manchester city (23) Mirri Mubarak soriano

Corriere dello Sport: “Manchester City sotto shock: 114 verdetti di colpevolezza. Soriano: «Un’unica falsa accusa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026