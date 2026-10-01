Corriere della Sera: “Euro 2032, Palermo resta in corsa: 13 città e 14 stadi nei dossier inviati alla Uefa”

Palermo resta ufficialmente nella corsa per ospitare Euro 2032. La macchina organizzativa della Figc procede e, rispettando i termini indicati dalla Uefa, la Federcalcio ha inviato i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura: tredici città e quattordici stadi, distribuiti lungo tutto il territorio nazionale.

Come scrive Monica Colombo sul Corriere della Sera, il percorso organizzativo prosegue nonostante la bufera che circonda Giovanni Malagò. Adesso la documentazione passa alla Uefa, chiamata a effettuare le verifiche prima che la Figc arrivi alla scelta definitiva delle cinque sedi italiane.





Palermo tra le tredici città in corsa

Le città indicate sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.

Roma è l’unica a concorrere con due impianti: l’Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata. Napoli, invece, resta in gioco con il Maradona.

Come evidenzia Monica Colombo sul Corriere della Sera, rimangono fuori due progetti ancora in divenire: il rinnovamento del Flaminio previsto nei piani di Lotito a Roma e il nuovo impianto che De Laurentiis intende costruire a Napoli.

Tra le novità più significative figurano invece Bari, Bologna e Verona. In particolare, Bologna e Verona hanno completato la documentazione soltanto all’ultimo momento.

Ora le verifiche della Uefa

Ricevuti i dossier, sarà la Uefa a svolgere le verifiche di conformità. L’esame riguarderà 11 aree tematiche, tra le quali la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi.

Nel dettaglio saranno valutati aspetti riguardanti i servizi per i tifosi, i media e le televisioni, l’accessibilità, la sicurezza e l’ospitalità.

Soltanto dopo questo passaggio, sottolinea Monica Colombo sul Corriere della Sera, la Figc procederà all’indicazione della lista definitiva delle cinque sedi italiane che ospiteranno le partite di Euro 2032.

Soddisfatto Giovanni Malagò per la risposta arrivata dalle città candidate: «Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier, a testimonianza dell’impegno con cui l’Italia ha risposto alla sfida».

Per Monica Colombo sul Corriere della Sera, dunque, la corsa entra adesso nella fase delle verifiche Uefa. Palermo rimane tra le tredici città candidate: il prossimo passaggio sarà superare l’esame di conformità prima della selezione definitiva dei cinque impianti.