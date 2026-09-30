Palermo, doppia seduta a Torretta: test di forza e lavoro sulla tattica difensiva

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
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Prosegue a Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi. I rosanero hanno sostenuto oggi una doppia sessione di lavoro, alternando attività fisica ed esercitazioni sul campo.

A comunicarlo è il Palermo, che ha reso noto il programma svolto dalla squadra nel corso della giornata.


Nella seduta del mattino i calciatori rosanero hanno effettuato test di forza.

Nel pomeriggio, invece, Inzaghi e il suo staff hanno concentrato il lavoro sulla parte tattica: il gruppo ha svolto un’esercitazione sulla tattica difensiva, prima di concludere la sessione con una partita.

Continua dunque il lavoro del Palermo al CFA di Torretta, con Inzaghi che approfitta di questi giorni per portare avanti la preparazione della squadra.

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