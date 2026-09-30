Corriere dello Sport, Moreo: “Palermo, offerta importante: ho tentennato. Poi ho scelto di ripartire dal Pisa”

Il Palermo lo ha cercato concretamente e l’offerta presentata dal club rosanero lo ha fatto riflettere. Stefano Moreo torna sul retroscena di mercato che avrebbe potuto riportarlo in Sicilia, spiegando i motivi che alla fine lo hanno convinto a proseguire la propria avventura con il Pisa.

Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, l’attaccante sta vivendo la sua quinta stagione in nerazzurro e, nonostante un avvio non privo di difficoltà, crede fortemente nelle potenzialità della squadra di Paolo Bianco.





«Per me siamo più forti: non solo della squadra che è retrocessa la stagione scorsa, ma come qualità pure di quella che ha vinto il campionato due anni fa».

Moreo individua soprattutto nella fase difensiva l’aspetto sul quale lavorare durante la sosta: «Dobbiamo migliorare nella fase difensiva. Abbiamo i giocatori per farlo e lo abbiamo dimostrato proprio nella stagione della promozione: dobbiamo ritrovare quella voglia di non subire gol. Perché la via del gol riusciamo sempre a trovarla».

Il retroscena Palermo

Il desiderio di tornare immediatamente in Serie A è forte. Moreo, sottolinea Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, nella scorsa stagione ha realizzato sette reti nel massimo campionato, disputato per la prima volta a 32 anni.

«Dopo un campionato disastroso come quello passato, bisogna provare tutti insieme a riconquistare la Serie A».

Un obiettivo che avrebbe potuto provare a raggiungere indossando la maglia del Palermo. L’offerta del club siciliano è stata importante e Moreo ha tentennato, anche perché era arrivato alla conclusione della precedente stagione particolarmente provato.

«La stagione scorsa è stata durissima e sono arrivato alla fine stremato, anche mentalmente».

Come ricostruisce Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, per qualche momento l’idea di ricominciare altrove ha quindi sfiorato l’attaccante. Prima di prendere una decisione definitiva, però, Moreo ha voluto confrontarsi con la dirigenza del Pisa, con Paolo Bianco e con i compagni.

«Ho parlato anche con i compagni e ho deciso di ripartire dal Pisa, pienamente convinto delle nostre possibilità».

Una scelta accompagnata anche dai fatti: al termine del mercato Moreo ha infatti prolungato di un’altra stagione il proprio contratto con il Pisa.

Moreo e il nuovo Pisa di Bianco

L’inizio della stagione è stato condizionato anche da qualche problema fisico e c’era chi ipotizzava difficoltà nel trovare una collocazione per Moreo all’interno del 4-3-3.

La risposta è arrivata due settimane fa a Mantova: alla prima gara da titolare, Moreo ha firmato un gol e un assist in 70 minuti, partendo dalla destra e spostandosi successivamente alle spalle della punta.

«È il ruolo in cui, forse, rendo al meglio, ma là davanti ho giocato ovunque. Io un problema per Bianco? Non credo proprio, invece penso che sia felice di poter scegliere fra diversi giocatori bravi».

E proprio sul piano tattico potrebbero esserci ulteriori novità. Francesco Paletti sul Corriere dello Sport evidenzia come al centro sportivo di San Piero a Grado si stia lavorando anche sull’ipotesi 4-2-3-1, sistema nel quale Moreo potrebbe agire alle spalle della prima punta.

Una soluzione che non dovrebbe essere utilizzata a Vicenza, ma che potrebbe diventare presto un’altra possibilità per il Pisa di Bianco. Moreo, intanto, ha fatto la sua scelta: il Palermo lo aveva tentato con un’offerta importante, ma l’attaccante ha deciso di continuare in nerazzurro con l’obiettivo dichiarato di riportare il Pisa in Serie A.