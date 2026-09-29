Modena, Bonato su Belotti: «Ci teneva realmente a vestire la nostra maglia. È rimasto colpito dal nostro gioco»

Intervistato ai microfoni di TRC, il direttore sportivo del Modena, Nereo Bonato, ha parlato della trattativa che ha portato l’ex Palermo Andrea Belotti in gialloblù, sottolineando come da parte dell’attaccante ci fosse grande voglia di iniziare questa nuova avventura in Serie B.

«Con Andrea abbiamo cominciato a sentirci ad agosto dopo il suo mancato rinnovo con il Cagliari – ha spiegato il ds -. Ho ottimi rapporti con il suo entourage, ma inizialmente lui aveva la speranza di tornare in Serie A, poi è rimasto affascinato da come giocavamo nelle prime partite della stagione e ha scelto di far parte di questo progetto»





Bonato ha inoltre spiegato come Belotti abbia accettato l’offerta economica dei gialloblù, che non poteva superare determinati parametri: «La cessione di Pedro Mendes ci ha messo nelle condizioni di poter fare un’operazione in entrata e Andrea ha accettato i nostri parametri economici. non potevamo e non volevamo superare certi parametri e da parte sua c’è stata una grande disponibilità, questo significa che ci teneva realmente»