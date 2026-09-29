Corriere dello Sport: “Empoli, finisce l’era Pagliuca: panchina ad Andreoletti in vista del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Cambio in panchina per l’Empoli, prossimo avversario del Palermo alla ripresa del campionato. Dopo una giornata dedicata agli aspetti burocratici, nella tarda serata di ieri il club toscano ha trovato la soluzione definitiva per la separazione da Guido Pagliuca. Come scrive Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, si è arrivati all’esonero e alla risoluzione consensuale del contratto del tecnico e dei collaboratori Bruno Loureiro Batista e Riccardo Carbone.

Per Pagliuca si chiude così una nuova esperienza alla guida degli azzurri. Il tecnico di Cecina era tornato sulla panchina dell’Empoli dopo l’esonero della scorsa stagione, arrivato dopo sette giornate, due in più rispetto a quanto accaduto questa volta.


Anche allora fu una sosta a sancire la separazione. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport ricorda come l’Empoli avesse scelto Alessio Dionisi, allenatore dell’ultima promozione in Serie A festeggiata nel 2021, nel tentativo di rilanciarsi verso la zona playoff. Il progetto si interruppe però dopo alcuni mesi, con il finale di stagione successivamente affidato a Fabio Caserta.

Andreoletti scelto per la panchina

Questa volta le ambizioni dell’Empoli sono differenti. L’obiettivo è mantenere le distanze dalla zona retrocessione e conquistare la permanenza nella categoria senza particolari affanni, continuando contemporaneamente a valorizzare i giovani e cercando di migliorare la qualità del gioco.

La scelta è così ricaduta sul 37enne Matteo Andreoletti. Come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il tecnico lombardo, nato ad Alzano Lombardo, ha maturato esperienze importanti sulle panchine di Benevento e Padova.

Proprio con il Padova Andreoletti è riuscito a vincere il campionato di Serie C, prima della successiva separazione dal club veneto nello scorso torneo cadetto.

Intanto l’Empoli ha ripreso gli allenamenti sotto la guida di Stefano Bianconi. Restano da monitorare le condizioni di Stiven Shpendi e Matteo Egan, mentre sembrano allungarsi i tempi necessari per il rientro in gruppo del giovane Salvatore Monaco.

Attesa anche per il closing societario

Non è soltanto la panchina a tenere banco in casa Empoli. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport sottolinea infatti l’attesa per le novità relative all’ingresso in società del gruppo di investimento americano annunciato dalla famiglia Corsi lo scorso 9 luglio.

Il closing è atteso entro il 10 ottobre. Resta da capire se il gruppo newyorkese rileverà il 100% del club oppure entrerà con una percentuale differente, ma comunque sostanziosa, del pacchetto azionario.

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