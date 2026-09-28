Giornale di Sicilia: “Palermo, occhi sull’infermeria: Inzaghi aspetta Perin ed Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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La sosta diventa un’occasione preziosa per il Palermo, soprattutto sul fronte dell’infermeria. Filippo Inzaghi attende infatti novità sulle condizioni di Mattia Perin ed Hernani, entrambi impegnati nel percorso di recupero con l’obiettivo di tornare a lavorare con il gruppo durante la pausa.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i prossimi giorni saranno importanti per avvicinare il rientro dei due rosanero. Lo staff medico e quello atletico potranno sfruttare la sosta per accompagnarli gradualmente verso la piena attività, senza la necessità di forzare i tempi.


L’obiettivo è recuperare entrambi nel corso della pausa e permettere così a Inzaghi di ritrovare due elementi importanti nelle rotazioni. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda come Perin, prima dello stop, avesse già mostrato il contributo che può garantire alla squadra.

Importante anche il possibile recupero di Hernani. Il brasiliano rappresenta una soluzione di esperienza e qualità e il suo rientro consentirebbe al tecnico di avere maggiori alternative sulla trequarti. Saranno dunque i prossimi allenamenti a fornire indicazioni più precise sui tempi necessari per rivedere entrambi stabilmente con i compagni.

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la pausa offre al Palermo la possibilità di lavorare con maggiore tranquillità sui recuperi, con l’obiettivo di riconsegnare a Inzaghi Perin ed Hernani.

Più lungo, invece, il percorso che riguarda Gabriel Strefezza. L’attaccante è alle prese con una lesione e, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per lui i tempi di recupero saranno inevitabilmente più lunghi.

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