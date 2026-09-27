Palermo Women, esordio vincente in Coppa Italia: 3-0 sul campo del Racing Catania
Esordio stagionale con vittoria per il Palermo Women. La formazione allenata da Emanuele Chiappara ha superato 0-3 il Racing Catania nella gara valida per la prima giornata della Coppa Italia Serie C Femminile 2026-2027.
Dopo una prima frazione senza reti, le rosanero hanno sbloccato il risultato al 58′ con Dragotto. Sette minuti più tardi, al 65′, è arrivato il raddoppio firmato da Chirillo.
Nel finale il Palermo Women ha completato il successo con Di Salvo, a segno all’87’ per il definitivo 0-3.
Parte dunque con una vittoria il cammino stagionale della squadra di Chiappara.