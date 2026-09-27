Corriere dello Sport: “Euro 2032, Barbera: strada in discesa. Il Palermo presenta il nuovo Piano Economico Finanziario”

Un altro passaggio importante verso la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha presentato al Comune un Piano Economico Finanziario asseverato e aggiornato in tutte le sue componenti, compiendo uno dei passaggi necessari in vista della sottoscrizione della nuova convenzione.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, alla fine di luglio, contestualmente all’approvazione della delibera comunale e all’ufficializzazione della candidatura di Palermo a ospitare alcune partite di Euro 2032, restava infatti ancora da completare questo adempimento. La firma della nuova convenzione, ancora in stand-by, era subordinata alla presentazione del nuovo Piano Economico Finanziario da parte del club rosanero.





Il Palermo ha adesso provveduto alla consegna della documentazione e, in attesa della firma della convenzione prevista entro la fine di ottobre, arriva dunque un ulteriore segnale sul percorso verso il nuovo Barbera. La Rosa sul Corriere dello Sport ricorda anche il recente incontro istituzionale dei vertici societari alla Camera dei deputati, in occasione del convegno al quale ha partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

L’iter, tuttavia, deve ancora essere completato. La documentazione presentata dovrà essere esaminata dagli uffici competenti, che dovranno predisporre il nuovo atto deliberativo da sottoporre prima alla Giunta e successivamente al Consiglio comunale.

Il nuovo Barbera da 38.152 posti

Nel dettaglio del Piano Economico Finanziario, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia alcuni degli elementi principali del progetto: il nuovo impianto sarà interamente coperto e avrà una capienza di 38.152 posti. Prevista inoltre una concessione della durata di 90 anni, considerata determinante per consentire la pianificazione e l’ammortamento degli investimenti.

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato è pari a 382,1 milioni di euro, mentre gli investimenti iniziali ammontano a 330 milioni. Durante la costruzione, la copertura finanziaria dovrebbe essere garantita da circa 257 milioni degli azionisti e 89 milioni di finanziamento bancario.

Sono inoltre ipotizzati 70 milioni di contributi pubblici, dei quali 60 milioni dalla Regione e 10 milioni dal Comune, da incassare al termine dei lavori.

Il cronoprogramma prevede infine l’apertura del cantiere nel giugno 2027 e la piena operatività del nuovo impianto a partire dal 1° febbraio 2030. I lavori saranno suddivisi in più fasi in modo da permettere al Palermo di continuare a disputare le partite interne al Barbera, seppur con una capienza ridotta.