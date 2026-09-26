Miccoli Legends Game, Balzaretti: «Fabrizio merita l’amore di tutti. Palermo? Mi sono sentito a casa dal primo giorno»

Federico Balzaretti tra i protagonisti al Renzo Barbera di The Last Match – Miccoli Legends Game, la serata dedicata a Fabrizio Miccoli. L’ex terzino rosanero ha raccontato le emozioni provate tornando nello stadio che lo ha visto protagonista, ricordando gli anni trascorsi a Palermo e il rapporto ancora fortissimo con la città.

«Bellissimo. Ringrazio tutti di cuore per essere venuti qui per Fabrizio, che si merita l’amore e l’affetto di tutti. È una serata speciale, è bello rivivere quanto vissuto in quegli anni fantastici. Un bellissimo amarcord».





Balzaretti ha poi parlato del suo legame personale con Palermo, rispondendo alla domanda sul sentirsi ormai un palermitano d’adozione:

«Mi sono sentito a casa sin dal primo giorno, ma è un legame che adesso si è rafforzato ancora di più, avendo qui suoceri e parenti».