Coppa Italia Primavera, Bari-Palermo 3-2: rosanero eliminati al Palmiotta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
primavera palermo 26 27

Si interrompe al secondo turno preliminare il cammino del Palermo nella Coppa Italia Primavera. Al campo sportivo “S. Palmiotta” di Modugno i rosanero allenati da Stefano De Angelis vengono battuti 3-2 dal Bari, al termine di una sfida combattuta e ricca di ribaltamenti.

È proprio il Palermo a sbloccare la partita dopo appena sei minuti. Un cross dalla destra viene condizionato dal vento e sorprende la retroguardia biancorossa, favorendo il tocco sotto misura di Anghileri per lo 0-1.


La risposta del Bari arriva al 19′. Alonso Campagna supera tre avversari in progressione, dialoga con Leone e batte Balaguss per il pareggio. Poco prima dell’intervallo è ancora il numero 10 biancorosso a lasciare il segno: al 44′ una conclusione dalla distanza vale il 2-1 e la doppietta personale.

Nella ripresa il Palermo riesce a rimettere in equilibrio la gara. Al 17′ il neoentrato Schirliu trova la rete del 2-2, riaprendo completamente la qualificazione.

Il gol decisivo arriva però al 31′: Scarano mette Felice davanti al portiere e il giocatore del Bari non sbaglia, firmando con un destro preciso il definitivo 3-2.

Nel recupero il Palermo rimane anche in dieci uomini per l’espulsione di Ribaudo, arrivata al 47′ della ripresa per doppia ammonizione.

Il Bari conquista così il pass per il turno successivo della Coppa Italia Primavera, dove affronterà il Torino in trasferta. Termina invece al Palmiotta l’avventura nella competizione della formazione di De Angelis.

Bari-Palermo 3-2

Marcatori: 6′ pt Anghileri (P), 19′ pt e 44′ pt Alonso Campagna (B), 17′ st Schirliu (P), 31′ st Felice (B).

Bari: Mezzapesa, Emiliano, Legrottaglie, Mundo, Dimonte, De Lucia, Vitale (Valoroso), Grimaldi (Scarano), Leone (Felice), Alonso Campagna (Caputo), Keita (Italia).
A disposizione: Falbo, Caputo, Napoleone, Vilums, Valoroso, Pietraniello, Scifoni, Pizzo, Scarano, Italia, Felice.
Allenatore: Michele Anaclerio.

Palermo: Balaguss, Squillacioti (Lentini), Sciortino, Balsamo (Scaccianoce), Bennardo, Ribeiro, Ribaudo (Gargiulo), Di Gregorio, Anghileri (Schirliu), Bertolino, Di Rienzo (Sabella).
A disposizione: Renier, Lombardo, Lentini, Tarantino, Gargiulo, Corea, Scaccianoce, Sabella, Schirliu.
Allenatore: Stefano De Angelis.

Arbitro: Lupo (Venosa).
Assistenti: Longo (Chieti) e Monaco.
Ammoniti: Mundo, Leone (B); Ribeiro, Bennardo, Schirliu, Ribaudo, Sabella, Scaccianoce (P).
Espulso: 47′ st Ribaudo (P) per doppia ammonizione.
Recupero: 1′ pt; 4′ st.
Campo: “S. Palmiotta”, Modugno (BA). Circa 100 spettatori.

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