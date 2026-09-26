Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja cambia pelle. Ma ora vuole pure più gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (45) pohjanpalo

Il Palermo segna, vince e soprattutto riesce a trovare protagonisti diversi sotto porta, senza dover dipendere necessariamente dai gol di Joel Pohjanpalo. È uno degli aspetti più interessanti dell’avvio di stagione della squadra di Filippo Inzaghi, con il centravanti finlandese che in campionato ha segnato finora una sola rete ma ha assunto un ruolo differente all’interno della manovra rosanero.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo ha trovato il gol in Serie B soltanto contro la Sampdoria, mentre in Coppa Italia è già andato a segno tre volte. Il suo rendimento, però, non può essere valutato esclusivamente attraverso le reti realizzate.


Con il nuovo modulo, infatti, il numero 20 è maggiormente coinvolto nella costruzione offensiva: si muove da pivot, lega il gioco e riesce a rendersi utile anche come assist-man. Sono già due i passaggi vincenti, arrivati contro Juve Stabia e Avellino.

Il Palermo non dipende più soltanto dal suo bomber

Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il dato positivo è rappresentato dalla capacità del Palermo di continuare a creare occasioni e trovare la via della rete attraverso interpreti differenti. Il peso offensivo è maggiormente distribuito e Inzaghi può contare su diverse soluzioni.

Non essere dipendenti dal proprio centravanti può diventare un vantaggio importante in un campionato lungo e competitivo come la Serie B, nel quale gli avversari possono adottare contromisure specifiche per limitare i principali riferimenti offensivi.

Allo stesso tempo, però, il Palermo deve trovare nuovi modi per mettere Pohjanpalo nelle condizioni migliori per tornare a segnare con maggiore continuità. Il finlandese resta il principale riferimento dell’attacco e l’obiettivo è aumentare la qualità dei rifornimenti destinati al numero 20, consentendogli di essere ancora più incisivo negli ultimi metri.

Pohjanpalo vuole tornare letale

Il ritardo accumulato nella classifica marcatori non rappresenta ancora un limite concreto. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda infatti come Pohjanpalo abbia già dimostrato nelle stagioni precedenti di saper trovare continuità realizzativa.

La priorità non è dunque inseguire immediatamente i numeri già raggiunti dagli altri bomber, ma creare le condizioni affinché il centravanti possa tornare a segnare con la frequenza che lo ha contraddistinto.

In questo senso, la capacità del Palermo di mandare in rete diversi giocatori rappresenta un’ulteriore garanzia. Il rendimento della squadra non dipende da una sola fonte offensiva e, quando Pohjanpalo ritroverà maggiore continuità sotto porta, Inzaghi potrà disporre di un’arma in più.

Anche Gabrielloni aspetta il gol

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i margini di crescita esistono senza la necessità di modificare l’identità o il sistema di gioco. Il Palermo può consolidare quanto sta già funzionando, correggendo alcuni dettagli e affinando i meccanismi della fase offensiva.

In questo quadro rientra anche Gabrielloni, finora sempre impiegato a partita in corso. Il gol non è ancora arrivato, ma i suoi ingressi hanno garantito presenza fisica, aggressività e voglia di incidere.

Per Pohjanpalo, invece, il prossimo obiettivo è chiaro: continuare a essere utile alla manovra del Palermo, ma allo stesso tempo tornare a essere letale sotto porta come nella passata stagione.

Altre notizie

palermo sampdoria 3-1 (4) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera da record: nelle prime cinque giornate nessuno ha portato più tifosi allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (63) johnsen hernani

Corriere dello Sport: “Serie B, la Top 10 per costo dei cartellini: Palermo terzo con 27 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
image-09 miccoli

Corriere dello Sport: “Miccoli, stasera l’ultima al Barbera: Inzaghi torna in campo, attesi circa 20 mila spettatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo mantova logo coppa italia (7) inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi, numeri da specialista della B: 235 panchine e 122 vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo mantova logo coppa italia (93) inzaghi d'angelo

Corriere dello Sport: “E Pippo ora punta a battere i record fatti con la Strega”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo mantova logo coppa italia (110) inzaghi

Inzaghi: «Vorrei restare a lungo a Palermo. Io e la squadra dobbiamo assolutamente sdebitarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo sampdoria 3-1 (71) inzaghi

Inzaghi: «Palermo, occhio alle retrocesse. Sarebbe bellissimo ritrovare Benevento e Pisa in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo sampdoria 3-1 (86) inzaghi pohjanpalo gabrielloni

Inzaghi: «Palermo, non dobbiamo emulare nessuno. City Group società con pochi eguali»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo sampdoria 3-1 (31) inzaghi

Inzaghi: «Palermo, siamo partiti bene ma non abbiamo fatto ancora nulla. Questa squadra ha ampi margini di crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo mantova logo coppa italia (90) segre vavassori pohjanpalo

Coppa Italia, Bologna-Palermo: ufficiali data e orario degli ottavi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, doppia seduta a Torretta: test atletici e lavoro sul possesso palla

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
Screenshot 2026-09-25 164618

Euro 2032, Lagalla: «Il nuovo Barbera farà crescere il Pil della città. A Zamparini dobbiamo gratitudine»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 1-0 (45) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja cambia pelle. Ma ora vuole pure più gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

La Nazione: “Carrarese, Cioffi ai saluti: D’Angelo è la prima scelta per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo sampdoria 3-1 (4) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera da record: nelle prime cinque giornate nessuno ha portato più tifosi allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (63) johnsen hernani

Corriere dello Sport: “Serie B, la Top 10 per costo dei cartellini: Palermo terzo con 27 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
image-09 miccoli

Corriere dello Sport: “Miccoli, stasera l’ultima al Barbera: Inzaghi torna in campo, attesi circa 20 mila spettatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026