La Nazione: “Carrarese, Cioffi ai saluti: D’Angelo è la prima scelta per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

La Carrarese si prepara a cambiare guida tecnica. Gabriele Cioffi dovrebbe dirigere questa mattina l’amichevole a porte chiuse contro la Primavera del Pisa, ma la partita dello stadio dei Marmi potrebbe rappresentare l’ultimo atto della sua esperienza sulla panchina dei toscani. Per la successione prende quota soprattutto Luca D’Angelo, mentre resta viva anche la pista Matteo Andreoletti.

Come riporta La Nazione, Cioffi concluderà regolarmente la prima settimana di lavoro durante la sosta del campionato. Alle ore 11 è prevista l’amichevole contro la Primavera del Pisa, ma la società si sarebbe ormai orientata con decisione verso un cambiamento.


Cioffi verso l’addio

La svolta potrebbe concretizzarsi già nel corso del weekend, anche considerando che il programma della squadra prevede due giornate di riposo, domenica e lunedì.

Il silenzio mantenuto dalla società durante l’ultima settimana, sottolinea La Nazione, sembra andare nella direzione di un imminente cambio in panchina.

La squadra, nel frattempo, ha svolto prevalentemente un lavoro di riatletizzazione. Sono state inserite più sedute dedicate alla forza in palestra e due amichevoli, soprattutto per permettere ai calciatori meno utilizzati di accumulare minuti. Chi aveva giocato maggiormente ha invece effettuato lavoro aerobico a secco.

D’Angelo in pole, resta Andreoletti

Per la successione di Cioffi, la strada principale sembra portare a Luca D’Angelo. Il tecnico pescarese ha già disputato due finali playoff di Serie B alla guida di Pisa e Spezia.

Resta comunque accreditata anche la candidatura dell’ex Padova Matteo Andreoletti. I contatti della società, però, non si sarebbero fermati esclusivamente a questi due allenatori, con sondaggi effettuati anche su altri profili.

Secondo La Nazione, la posizione di Cioffi appare comunque ormai compromessa. La necessità del club sarebbe quella di definire rapidamente la situazione, perché dalla prossima settimana inizierà la preparazione vera e propria alla sfida contro il Padova.

Obiettivo Padova

Dopo una settimana prevalentemente interlocutoria, la prossima sarà infatti dedicata maggiormente alla parte tecnica e tattica in vista della gara dell’11 ottobre contro il Padova. Qualora la società avesse definitivamente scelto di cambiare allenatore, diventerebbe quindi importante affidare subito la squadra alla nuova guida tecnica.

Sul fronte degli infortunati, Nicolas Schiavi continua le terapie con l’obiettivo di essere disponibile per affrontare il suo ex allenatore Antonio Calabro. Anche Vujevic e Bonfanti dovrebbero essere completamente recuperati per la ripresa del campionato.

Padova, Artistico verso il recupero

La sosta può essere utile anche al Padova. Il bomber Artistico sta recuperando e potrebbe quindi essere disponibile contro la Carrarese.

Sicuramente assente sarà invece Carissoni, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel finale della partita contro il Palermo.

Infine il mercato degli svincolati. Come ricorda ancora La Nazione, l’ex Carrarese Ernesto Torregrossa ha firmato ufficialmente con il Lumezzane in Serie C, mentre l’Arezzo ha rinforzato la propria difesa con Gian Marco Ferrari, svincolato che nella passata stagione era finito anche nel radar della Carrarese.

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