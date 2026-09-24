Arezzo, colpo in difesa: in arrivo l’esperto Gian Marco Ferrari dagli svincolati

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
FERRARI

L’Arezzo muove con decisione i propri passi sul mercato degli svincolati per puntellare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la società toscana è in chiusura per l’ingaggio del difensore central classe 1992 Gian Marco Ferrari.

Dopo la parentesi negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dello United FC, il centrale si appresta dunque a far ritorno nel calcio italiano. Si tratta di un rinforzo di assoluto spessore e di grande esperienza per la categoria, considerando un curriculum che conta tappe importanti con Sampdoria, Salernitana e soprattutto Sassuolo, club di cui è diventato una vera e propria bandiera collezionando 194 presenze e 7 reti.

Un rientro in Italia da tempo nei pensieri dello stesso calciatore, che in una recente intervista aveva ammesso di valutare concretamente l’ipotesi di ritornare a calcare i campi italiani dopo l’amara parentesi salernitana. L’Arezzo ha garantito la stoccata decisiva, pronta ad assicurarsi un elemento di spessore per guidare la propria linea difensiva.


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