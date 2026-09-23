Foschi: «Dybala? Ricordo quando arrivò a Palermo, Zamparini voleva che me lo portassi a Genova»

Intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb, il dirigente sportivo Rino Foschi ha tracciato un bilancio su alcuni dei temi più caldi dell’avvio di stagione, tornando a parlare del suo legame con il Palermo e regalando retroscena importanti sui protagonisti del nostro campionato.

Tra i passaggi più significativi, Foschi si è soffermato sul momento di forma eccezionale di Paulo Dybala, ricordando proprio gli esordi in maglia rosanero: «Mi ricordò quando arrivò a Palermo e Zamparini voleva che me lo portassi a Genova perché lo riteneva troppo fragile. Poi è cresciuto e strada facendo è andato alla Juventus». Sul momento attuale dell’argentino ha aggiunto: «Di certo stiamo parlando di un grande calciatore, un fenomeno, il problema è che è fragile. Ora è sotto la gestione di un grande allenatore come Gasperini, che ha uno staff importante. Lo stanno gestendo molto bene e può darsi che se dovesse fare una stagione intera potrebbe fare la differenza».





Meno ottimista, invece, l’analisi dedicata alle difficoltà incontrate finora dal Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri: «Il Napoli non è la squadra forte che conoscevamo. Mi ha un po’ deluso anche Allegri, perché conosciamo le sue qualità e il suo passato, che però poi da solo non basta. Posso affermare che ci sono un paio di giocatori, di cui non faccio nome, che non rispettano certi ordini e Allegri a certi giochi non sta. È indubbiamente bravo, ma nella gestione di alcuni elementi per lui è dura mediare».