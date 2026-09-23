Euro 2032, Malagò fiducioso sulla deadline per gli stadi: «Novità positive, integrazioni entro fine settembre»
La corsa contro il tempo per UEFA Euro 2032 entra nella sua fase decisiva. La deadline del 1° ottobre imposta dalla UEFA si fa sempre più vicina e l’Italia lavora a ritmo serrato per definire la lista finale dei 5 stadi scelti per ospitare la fase finale del torneo. A confermare un clima di cauto ottimismo è stato Giovanni Malagò: “La UEFA ha mandato una missiva alle amministrazioni comunali titolari degli impianti. La richiesta era di capire se ci fossero integrazioni rispetto a luglio: ci sono state novità positive e qualcuno ha promesso ulteriori aggiornamenti entro fine settembre”.
In questo scenario di fermento infrastrutturale, Palermo gioca da protagonista e punta forte a rientrare nella Cinquina finale. Il capoluogo siciliano sta spingendo sull’acceleratore per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, forte di un’alleanza strategica tra istituzioni e il club rosanero guidato dal City Football Group.
Recentemente, il progetto di restyling dello stadio è sbarcato persino alla Camera dei Deputati per fare il punto sulla fattibilità tecnica e finanziaria. Con il sostegno del Governo e lo stanziamento di 60 milioni di euro annunciato dalla Regione Siciliana, Palermo vuole far valere la propria centralità e rappresentare l’intero Mezzogiorno nella vetrina continentale.