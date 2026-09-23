Gazzetta dello Sport: “Mancini, prende forma l’Italia anti-Belgio: 4-3-3 con Romano, Pio Esposito e Zaniolo”

L’Italia di Roberto Mancini comincia a prendere forma a Coverciano. Il tempo che separa gli azzurri dall’esordio di venerdì contro il Belgio è ridotto e il commissario tecnico sta accelerando il lavoro tattico: niente preparazione fisica specifica, ma numerose esercitazioni con il pallone per individuare uomini e soluzioni da utilizzare nella prima partita del nuovo corso.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, le decisioni definitive non sono ancora state prese. Mancini sfrutterà gli allenamenti di oggi e domani mattina, prima della partenza per la Capitale, per effettuare ulteriori esperimenti. Dopo le prime 48 ore di lavoro, però, alcuni punti fermi iniziano a emergere.





Mancini insiste sul 4-3-3

Per il secondo giorno consecutivo il ct ha lavorato sul 4-3-3, concentrandosi in particolare sui movimenti della squadra durante la fase di non possesso.

Rispetto alla seduta precedente, sottolinea la Gazzetta dello Sport, le variazioni sono state limitate. Scalvini è rimasto a bordo campo in borghese per un leggero fastidio alla caviglia accusato lunedì, ma dovrebbe tornare oggi ad allenarsi con il gruppo.

Ha invece svolto la seduta con i compagni Ruggeri, arrivato a Coverciano per sostituire Dimarco e utilizzato da Mancini come terzino sinistro.

Novità anche a centrocampo: Frattesi è stato provato come mezzala destra, dopo essere stato utilizzato a sinistra il giorno precedente, mentre Doumbia ha effettuato il percorso inverso.

Romano in regia, Pio Esposito al centro dell’attacco

La prima parte dell’allenamento ha visto più calciatori alternarsi negli stessi ruoli. Come mezzala destra sono stati utilizzati Barella, Frattesi e Fagioli, mentre davanti alla difesa si sono alternati Romano, Ricci e Mandragora.

Successivamente Mancini ha diviso il gruppo su due campi e ha provato una formazione che potrebbe fornire indicazioni importanti in vista del Belgio.

In difesa sono stati schierati Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Coppola e Calafiori. A centrocampo spazio a Barella, Romano e Tonali, mentre il tridente offensivo era composto da Zaniolo, Pio Esposito e Raspadori.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, non è ancora possibile considerarlo l’undici destinato sicuramente a partire dal primo minuto. Le prossime due sedute serviranno proprio a sciogliere gli ultimi dubbi.

Di Lorenzo-Kayode e Zaniolo-Vergara: i ballottaggi

I principali ballottaggi riguardano praticamente tutti i reparti. Sulla fascia destra della difesa Mancini deve scegliere tra Di Lorenzo e Kayode, mentre a centrocampo resta aperto il confronto tra Tonali e Frattesi.

In attacco, sulla corsia destra, Zaniolo è in concorrenza con Vergara. A sinistra, invece, Raspadori deve guardarsi dalla candidatura di Zoma e Maldini.

La formazione provata nell’ultima seduta offre comunque maggiori garanzie in termini di esperienza. Mancini aveva spiegato al gruppo già lunedì la necessità di ottenere subito risultati per ripartire con forza e nell’undici testato trovano spazio diversi giocatori esperti e campioni d’Europa del 2021. L’eccezione è Bastoni, indisponibile perché squalificato.

Gli esordienti possono avere spazio

L’inserimento di Romano rappresenterebbe già una novità significativa. Aggiungere contemporaneamente altri esordienti potrebbe aumentare i rischi, ma Mancini ha dimostrato durante la sua carriera di non avere paura delle intuizioni.

Per questo Kayode, Vergara, Zoma, Maldini e Doumbia possono continuare a sperare in una maglia dal primo minuto oppure, più probabilmente, in un ingresso durante la partita.

In difesa, al momento, Coppola appare in vantaggio su Scalvini, anche per il problema alla caviglia accusato dal giocatore dell’Atalanta. Il ritorno in gruppo previsto per oggi potrebbe però modificare nuovamente le gerarchie.

Come ribadisce la Gazzetta dello Sport, sarà dunque un’altra giornata di prove a Coverciano. Mancini continua a costruire la sua prima Italia del nuovo ciclo, dopo una serata trascorsa dal gruppo azzurro insieme con una grigliata di carne allargata a tutta la comitiva.

Probabile Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori.