Italia, infortunio per Cristante: al suo posto Ricci

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Tra i giocatori chiamati dal commissario tecnico c’è anche Bryan Cristante, che tuttavia non potrà rispondere alla convocazione a causa di un problema fisico accusato nell’ultima sfida contro l’Inter.

Il centrocampista, regolarmente inserito nell’elenco dei convocati, sarà quindi costretto a dare forfait e non potrà aggregarsi al gruppo azzurro. Una situazione che ha portato lo staff della Nazionale a intervenire per completare il reparto di centrocampo in vista dei prossimi appuntamenti.





Al posto di Cristante è stato infatti convocato Samuele Ricci, centrocampista del Como. Il giocatore raggiungerà il resto della squadra nelle prossime ore e si metterà a disposizione di Mancini per gli allenamenti e gli impegni della Nazionale.

Per Cristante resta dunque il dispiacere di dover rinunciare alla chiamata azzurra a causa del problema fisico rimediato contro l’Inter, mentre Ricci avrà l’occasione di aggregarsi al gruppo e lavorare con il commissario tecnico e i compagni.