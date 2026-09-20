Serie A, il Frosinone stende il Como e sale a 10 punti. Prima vittoria del Parma: Genoa ko 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Il Frosinone ferma la corsa del Como, mentre il Parma trova la prima vittoria del proprio campionato. Sono questi i verdetti delle gare del pomeriggio della quinta giornata di Serie A, con i ciociari che si impongono 2-0 allo Stirpe e gli emiliani che superano 2-1 il Genoa.

Frosinone-Como 2-0: decidono Calò e Kvernadze


Grande prova del Frosinone, che davanti al proprio pubblico supera 2-0 il Como e conquista tre punti importanti.

A sbloccare la partita è Calò al 14′, mentre nel recupero della prima frazione arriva il raddoppio di Kvernadze al 45’+3′.

Il Como non riesce a reagire e incassa così la prima sconfitta stagionale. Il Frosinone, invece, sale a 10 punti dopo cinque giornate, raggiungendo proprio i lariani in classifica.

Parma-Genoa 2-1: Romero e Almqvist regalano il primo successo

Sorride anche il Parma, che batte 2-1 il Genoa e conquista la prima vittoria stagionale.

Gli emiliani passano in vantaggio al 38′ grazie a Romero e trovano il raddoppio all’80’ con Almqvist. Il Genoa riesce ad accorciare le distanze con Osmajic al 70′, ma non basta per evitare la sconfitta.

Il Parma sale così a 4 punti, agganciando Udinese, Torino, Monza e Fiorentina. Continua invece il momento difficile del Genoa, fermo a un solo punto dopo cinque giornate.

Serie A, la classifica aggiornata

Roma 13
Inter 13
Lazio 13
Cagliari 12
Frosinone 10
Como 10
Milan 8*
Juventus 7*
Napoli 7
Sassuolo 7
Atalanta 6*
Lecce 6
Udinese 4
Torino 4
Parma 4
Monza 4
Fiorentina 4
Bologna 2
Genoa 1
Venezia 0

* Una partita in meno.

Il Frosinone si porta dunque a ridosso delle prime quattro, mentre il Como resta a quota 10 dopo il primo stop. In coda arriva una boccata d’oss

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