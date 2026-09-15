Bologna, vicino l’esonero per Tedesco: pronto ad arrivare Palladino

Ribaltone sulla panchina del Bologna, prossimo avversario di Coppa Italia del Palermo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto tramite il proprio profilo x, la società ha deciso di esonerare Domenico Tedesco già nelle prossime ore, dopo un avvio di stagione complicato.

Al suo posto è pronto ad arrivare Raffaele Palladino. Il tecnico è stato individuato dalla dirigenza rossoblù per raccogliere l’eredità di Tedesco e provare a dare una svolta alla stagione. La decisione è ormai presa: Tedesco lascerà la panchina del Bologna per far spazio all’ex tecnico della Fiorentina.



