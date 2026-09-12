Serie A: Frosinone avanti 0-1 all’intervallo contro il Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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Va al riposo in vantaggio per 0-1 il Frosinone, impegnato nel match della quarta giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. Una buona prima di gioco per gli uomini di Alvini, che conducono al momento l’incontro grazie alla rete di Kvernadze.

Inizia l’incontro ed i rossoblù trovano subito il gol del vantaggio con Baldanzi, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. Al 14′ a sbloccare il risultato sono allora i ciociari con Kvernadze che, servito da Schmid nei pressi dell’area di rigore avversaria, si libera di Marcandalli e con il destro secco infila in porta alle spalle di Bijlow.


I padroni di casa provano al reazione, andando vicini al gol del pari: nuovamente Baldanzi arriva a tu per tu con Palmisani, libera il mancino ma l’estremo difensore avversario devia sul fondo. Primi 45 minuti favorevoli dunque al Frosinone, che vorrà confermarsi nella ripresa per salire a 9 punti in classifica dopo 4 gare.

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