Fiorentina-Grosso, il caso non è ancora chiuso: possibile azione disciplinare

Non è ancora del tutto chiuso il capitolo tra la Fiorentina e Fabio Grosso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola starebbe valutando in queste ore un’azione disciplinare nei confronti dell’ormai ex allenatore, dopo l’esonero e il ritorno in panchina di Paolo Vanoli.

Alla base della possibile decisione ci sarebbero le ore precedenti all’esonero. Grosso avrebbe manifestato forti perplessità sulla possibilità di proseguire il lavoro e di trovare le soluzioni necessarie per superare il momento di difficoltà. Nonostante i dubbi, però, l’allenatore non avrebbe rassegnato le dimissioni, spingendo così la Fiorentina a procedere con l’esonero. Ora la società valuta un’ulteriore presa di posizione per chiudere definitivamente la vicenda.



