Palermo, Meet & Greet al Barbera con Hernani e Perin

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (74) hernani

Un pomeriggio speciale per i tifosi del Palermo. Giovedì 10 settembre, Hernani e Mattia Perin saranno protagonisti di un Meet & Greet al Renzo Barbera: l’appuntamento è fissato per le ore 18, nel foyer della Tribuna Autorità, dove i due calciatori incontreranno i sostenitori rosanero e saranno disponibili per foto e autografi.

Per prendere parte all’iniziativa non sarà necessario acquistare un biglietto: l’ingresso sarà infatti gratuito, ma i posti disponibili saranno soltanto 100. Un vantaggio sarà riservato a chi acquisterà la maglia gara di Hernani o Perin presso lo Store dello stadio, a partire dalle 9 di mercoledì 9 settembre.


Con la maglia verrà consegnato un braccialetto che permetterà di accedere con priorità all’incontro e di usufruire anche di uno sconto del 20% su un successivo acquisto negli Store ufficiali del club.

Sarà possibile mettersi in fila a partire dalle 17, seguendo l’ordine di arrivo. Durante l’evento potranno essere autografati soltanto prodotti ufficiali del Palermo. E per chi vorrà portarsi a casa un ricordo ancora più speciale, al termine dell’incontro saranno messe in vendita alcune maglie autografate dai due giocatori, disponibili fino a esaurimento

Altre notizie

Screenshot 2026-09-08 190703

Addio al calcio di Miccoli, Ilicic annuncia: “Il 26 settembre ci sarò anche io al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
stadio-partenio-e1765869535296 (1)

Avellino-Palermo, al via la prevendita: si attendono indicazioni per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
61f97eee-ed2a-4c2f-948c-5bd2ac811fdd

Maifredi: «Il Palermo vince a mani basse, soprattutto per il budget che ha a disposizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (8) pohjanpalo augello bani

Serie B, doppia multa al Palermo: 6 mila euro di sanzioni. Ammende anche per Avellino, Modena e Arezzo. Le decisioni del Giudice Sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (5) tifosi

Palermo, la Curva Nord 12 carica i rosanero: «Adesso testa ad Avellino, combattiamo insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 110154

Palermo-Sampdoria, Branco contro l’arbitraggio: «Vogliamo un po’ di rispetto. Palumbo? Mancava l’espulsione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

Il Mattino: “Avellino, ansia Favilli e Simic verso il Palermo: oggi gli esami, Nesta spera nel recupero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (26)

Il Secolo XIX: “Sampdoria, coraggio senza punti: il Palermo soffre ma vince 3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (87) Makoumbou bani tutino

Tuttosport: “Palermo già da solo. La Samp combatte”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (22)

Gazzetta dello Sport: “Pierozzi è il peggiore, Augello il migliore. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (60)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi è già in fuga”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
799225906_1589625343178362_1994158959974126360_n

Entella, Corona rompe il ghiaccio: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (74) hernani

Palermo, Meet & Greet al Barbera con Hernani e Perin

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 190703

Addio al calcio di Miccoli, Ilicic annuncia: “Il 26 settembre ci sarò anche io al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 185306

La Lega Serie B celebra il ritorno di Belotti: “Gallo is back”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
rosen-bozhinov-con-il-pollice-alzato

Pisa, Bozhinov dopo il malore: «Sto bene, grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
stadio-partenio-e1765869535296 (1)

Avellino-Palermo, al via la prevendita: si attendono indicazioni per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026