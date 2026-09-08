Palermo, Meet & Greet al Barbera con Hernani e Perin

Un pomeriggio speciale per i tifosi del Palermo. Giovedì 10 settembre, Hernani e Mattia Perin saranno protagonisti di un Meet & Greet al Renzo Barbera: l’appuntamento è fissato per le ore 18, nel foyer della Tribuna Autorità, dove i due calciatori incontreranno i sostenitori rosanero e saranno disponibili per foto e autografi.

Per prendere parte all’iniziativa non sarà necessario acquistare un biglietto: l’ingresso sarà infatti gratuito, ma i posti disponibili saranno soltanto 100. Un vantaggio sarà riservato a chi acquisterà la maglia gara di Hernani o Perin presso lo Store dello stadio, a partire dalle 9 di mercoledì 9 settembre.





Con la maglia verrà consegnato un braccialetto che permetterà di accedere con priorità all’incontro e di usufruire anche di uno sconto del 20% su un successivo acquisto negli Store ufficiali del club.

Sarà possibile mettersi in fila a partire dalle 17, seguendo l’ordine di arrivo. Durante l’evento potranno essere autografati soltanto prodotti ufficiali del Palermo. E per chi vorrà portarsi a casa un ricordo ancora più speciale, al termine dell’incontro saranno messe in vendita alcune maglie autografate dai due giocatori, disponibili fino a esaurimento