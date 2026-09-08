Addio al calcio di Miccoli, Ilicic annuncia: “Il 26 settembre ci sarò anche io al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Mancano poco meno di tre settimane a “The Last Match”, la festa d’addio al calcio di Fabrizio Miccoli, che vedrà protagonisti diversi ex compagni di squadra del Palermo. L’appuntamento è fissato per il 26 settembre al “Renzo Barbera”, dove si sfideranno le Miccoli Legends e la Nazionale Italiana Artisti TV.

Attraverso un messaggio sui social, l’ex trequartista rosanero Josip Ilicic ha annunciato la sua presenza alla sfida: «Ci sarò anch’io il 26 settembre. Spero di rivedere lo stadio pieno come una volta, perché Fabrizio se lo merita. Un grande abbraccio e forza Palermo».


Una presenza di grande spessore quella di Ilicic, che ha condiviso con l’ex capitano rosanero tre stagioni, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi del Palermo. La sua partecipazione aggiunge ulteriore prestigio a una giornata pensata per celebrare una delle figure più rappresentative della storia recente del club di viale del Fante. Sarà una festa all’insegna dei ricordi e delle emozioni, un’occasione per la città di riabbracciare e salutare alcuni dei suoi vecchi idoli.

 

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